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Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın (51) Çanakkale’deki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın (51) Çanakkale’deki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit komutan Erdoğan’ın annesi Esma Erdoğan’ı (72) arayarak başsağlığı diledi.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan’ın Esenler Mahallesindeki baba evinde acı haberi annesine bildirdiler. Şehit evinde ambulans ve doktor da hazır beklerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acılı anneyi arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşının ilk olarak uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na ineceği, buradan da eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin aynı uçağa binerek, tören için Çanakkale’ye getirileceği bildirildi.

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