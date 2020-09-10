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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 19:31 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, bugün düzenlenen törenle memleketi Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın naaşı, askeri kortej eşliğinde bugün baba evine getirilerek helallik alındı. Buradaki törenin ardından, Esenler Mahallesi’nde bulunan Hastane Bayırı Şehitliğine getirildi.

Şehitlikte düzenlenen askeri törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, şehit Erdoğan’ın ailesi ve akrabaları katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da omuz verdi. Cenaze defin işlemi sırasında saygı atışı yapıldı.

Cenaze töreni sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit eşi Emine Erdoğan ve kızları Elif Naz ile Eylül’e, Türk bayrağını teslim etti. Aile üyeleri de öperek Türk bayrağını teslim aldı. (İHA)

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