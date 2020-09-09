HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak Isparta’dan uğurlandı

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak Isparta’dan uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na indi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na indi. Burada şehidin hakim eşi, kızları ve kayınvalidesini alan uçak, Çanakkale’ye hareket etti.
Suriye’nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın cenazesi Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla Isparta’ya gönderildi. Saat 13.25 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inen uçağı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri erkan ve şehidin ailesi karşıladı. Isparta Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan şehidin eşi Emine Erdoğan ayakta durmakta güçlük çekerken, sağlık görevlileri bir an olsun şehidin eşini yalnız bırakmadı. Şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesini alan uçak, şehidin memleketi Çanakkale’ye doğru hareket etti. Şehidin kayınvalidesinin uçağa tekerlekli sandalye ile bindirildiği görüldü. Vali Seymenoğlu da şehidin ailesine uçağa kadar eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Güngören'de korkutan anlar! Tramvay otomobile böyle çarptıGüngören'de korkutan anlar! Tramvay otomobile böyle çarptı
DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güngören'de korkutan anlar! Tramvay otomobile böyle çarptı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
Trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
Rize'de kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek
Artık zorunlu oldu! HES kodu olmayan giremeyecek
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü TKP/ML TİKKO'ya büyük darbe
Bakan Soylu duyurdu! Teröre 'üst düzey' darbe
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.