Uğurcan Cirnooğlu son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında "Şehit Uğurcan Cirnooğlu kimdir?", "Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

UĞURCAN CİRNOOĞLU KİMDİR?

Uğurcan Cirnooğlu Birecik/Şanlıurfa hududunda görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığın'dan Uğurcan Cirnooğlu ile ilgilşi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top. Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bakanlıktan yapılan duyuruda "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ UĞURCAN CİRNOOĞLU NERELİ?

Topçu Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilisli olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin bir açıklama da Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan geldi.

Ayhan yaptığı açıklamada Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını ifade etti..



