Şehit üniversite öğrencisinin adını projelerle yaşatıyorlar

Çırak, üçüncüsünü Bursa'da düzenledikleri sergilerle ilgili proje çalışmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki 39 üniversite ve 43 liseyle çalıştıklarını aktaran Çırak, "300'den fazla lise öğrencisi, 600'den fazla üniversite öğrencisi var. Amacımız da bu lise öğrencilerini iyi bir nesil olarak yetiştirmek." dedi.

Proje koordinatörü Bektaş Mert Çırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Mart 2016'da Ankara'daki terör saldırısında şehit olan IEEE gönüllüsü Akkaya'nın adını yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Türkiye Şubesi Öğrenci Kollarınca, 2016 yılında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısında şehit olan Elif Gizem Akkaya'nın adının verildiği proje kapsamında üniversite ve lise öğrencileri tarafından ortak çalışmayla hazırlanan projeler, Bursa'da sergilendi.

Her yıl eylül ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladıklarını dile getiren Çırak, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığından onay yazımızı aldıktan sonra projeye destek veren üniversiteler, liselere gidip proje hazırlamak için talepte bulunuyor. Eğer liseler de onay verirse ekim ayı başından itibaren sergi tarihine kadar birlikte çalışıyorlar. Lise öğrencilerinin derslerinden geri kalmalarını engellemeyecek şekilde, genellikle okul çıkışı çalışmalar yürütülüyor. Gönüllülük esasıyla çalışmalar devam ediyor ve kimsenin bireysel çıkar sağlamadığı, karşılıklı öğrenme şeklinde ilerleyen bir süreç gerçekleşiyor."

Projeye katılan ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle "bluetooth ile kontrol edilen araç" geliştiren Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Çalışkan ise bu çalışmalar sayesinde yeni fikirler üretmeyi ve yaşanan sorunlar adına çözüm yolları aramayı öğrendiklerini ifade etti.

- "Elif Gizem Akkaya Projesi"

IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları tarafından, şehit üniversite öğrencisi Elif Gizem Akkaya anısına başlatılan projede, ülke

genelinde liseliler üniversite öğrencileriyle çalışarak ücretsiz teknik eğitimler alıyor, robotik, kodlama, enerji ve biyomedikal gibi

alanlarda teknik projeler üretiyor.