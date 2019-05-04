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Şehit üniversite öğrencisinin adını projelerle yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Ankara'da 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan üniversite öğrencisi Elif Gizem Akkaya adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Proje Sergisi", Bursa Uludağ Üniversitesinde izlenime sunuldu - Etkinlikte, Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları üyeleri ile ortak çalışmalar yapan lise öğrencilerinin yaklaşık 50 projesi yer aldı

Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Türkiye Şubesi Öğrenci Kollarınca, 2016 yılında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısında şehit olan Elif Gizem Akkaya'nın adının verildiği proje kapsamında üniversite ve lise öğrencileri tarafından ortak çalışmayla hazırlanan projeler, Bursa'da sergilendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan "Elif Gizem Akkaya Bilim ve Teknoloji Proje Sergisi"nde, 25 ilden gelen öğrencilerin yaklaşık 50 projesine yer verildi.

Proje koordinatörü Bektaş Mert Çırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Mart 2016'da Ankara'daki terör saldırısında şehit olan IEEE gönüllüsü Akkaya'nın adını yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Türkiye'deki 39 üniversite ve 43 liseyle çalıştıklarını aktaran Çırak, "300'den fazla lise öğrencisi, 600'den fazla üniversite öğrencisi var. Amacımız da bu lise öğrencilerini iyi bir nesil olarak yetiştirmek." dedi.

Çırak, üçüncüsünü Bursa'da düzenledikleri sergilerle ilgili proje çalışmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin bilgi verdi.

Her yıl eylül ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladıklarını dile getiren Çırak, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığından onay yazımızı aldıktan sonra projeye destek veren üniversiteler, liselere gidip proje hazırlamak için talepte bulunuyor. Eğer liseler de onay verirse ekim ayı başından itibaren sergi tarihine kadar birlikte çalışıyorlar. Lise öğrencilerinin derslerinden geri kalmalarını engellemeyecek şekilde, genellikle okul çıkışı çalışmalar yürütülüyor. Gönüllülük esasıyla çalışmalar devam ediyor ve kimsenin bireysel çıkar sağlamadığı, karşılıklı öğrenme şeklinde ilerleyen bir süreç gerçekleşiyor."

Projeye katılan ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle "bluetooth ile kontrol edilen araç" geliştiren Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Çalışkan ise bu çalışmalar sayesinde yeni fikirler üretmeyi ve yaşanan sorunlar adına çözüm yolları aramayı öğrendiklerini ifade etti.

- "Elif Gizem Akkaya Projesi"

IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları tarafından, şehit üniversite öğrencisi Elif Gizem Akkaya anısına başlatılan projede, ülke
genelinde liseliler üniversite öğrencileriyle çalışarak ücretsiz teknik eğitimler alıyor, robotik, kodlama, enerji ve biyomedikal gibi
alanlarda teknik projeler üretiyor.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında organize edilen sergi gününe, Türkiye'nin birçok
ilinden yüzlerce lise öğrencisi projelerini sergilemek için katılım sağlıyor.

Başkent'te, Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Elif Gizem Akkaya'nın, bilgisayar programı kursundan çıktıktan sonra eve gitmek üzere otobüs durağında beklerken patlamanın yaşandığı bildirilmişti. Akkaya'nın cenazesi daha sonra memleketi Giresun'un Keşap ilçesinde toprağa verilmişti.

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Bursa Elif Gizem Akkaya Projesi mühendislik

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