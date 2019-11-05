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Şehit Üsteğmen anısına 'Bilim Evreni’ koridoru açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anısına, Edirne'de mezun olduğu Atatürk Ortaokulu'nda ailesi ve Harbiye'den devre arkadaşları tarafından 'Bilim Evreni' koridoru oluşturuldu.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - TUNCELİ'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anısına, Edirne'de mezun olduğu Atatürk Ortaokulu'nda ailesi ve Harbiye'den devre arkadaşları tarafından 'Bilim Evreni' koridoru oluşturuldu. Tarihte iz bırakmış bilim insanlarının portreleriyle birlikte bilgilerinin de bulunduğu Bilim Evreni’nin açılışında şehidin anne ve babası duygu dolu anlar yaşadı.
Harbiye 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Efkan Yıldırım’ın ailesinin katkılarıyla oluşturulan Atatürk Ortaokulu'nda oluşturulan Efkan Yıldırım Bilim Evreni’nin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Şehit Yıldırım’ın annesi Fatma Yıldırım ve babası Necdet Yıldırım, Harbiye’den devre arkadaşları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Açılışta Şehit Efkan Yıldırım’ın anne ve babası ise duygu dolu anlar yaşadı.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, yapılan çalışmanın öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel yönde gelişmelerine katkı sağlayacağını ifade etti. Turan, "Bugün burada Bilim Evreni koridorunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu koridorun yapılmasında katkı sağlayan şehidimizin ailesine ve derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalar ve etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel yönde gelişmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı da bilim evreni koridorunu yapmaktaki amaçlarının öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmak olduğunu dile getirdi. Kıyıcı, "Bilim Evreni koridorunu yapmaktaki amacımız; öğrencilerin bilime, astronomiye, uzaya, evrene ilgilerini arttırmak ve onlarda merak duygusu uyandırmaktır. Yaşayan ve geçmişe intikal eden bilime hizmet etmiş değerli bilim insanlarını tanımalarını sağlamak için Bilim Evreni koridorunu oluşturduk. Bu koridorun oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu.
Efkan Yıldırım’ın Harbiye’den devre arkadaşı emekli Albay Serdar Bengier ise Yıldırım’ın isminin yaşaması için yaptıkları çalışmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, "Efkan’ın devre arkadaşları olarak, Harbiye 1991 Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Efkan’ın adını sonsuza kadar yaşatmak istedik ve bu düşüncelerle okulumuzu ziyaret ettik. Okul idarecilerimizin desteği ve yardımıyla böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu projedeki amacımız; öğrencilerimizin bilimle iç içe yaşaması, bilim adamlarını tanıması, onları örnek alması ve aynı zamanda şehidimizi tanıyarak onu anmasıydı. Herhalde amacımıza ulaştık diye düşünüyorum" diye konuştu.

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