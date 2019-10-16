HABER

Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi

Gökhan CEYLAN- Hasan AKYILDIZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/KIRIKKALE, (DHA) - FIRAT'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi, dün akşam, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehidin cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, ailesinin evine götürüldü. Daha sonra şehit Bozbıyık için öğle vakti Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Azime, babası Hamza, kardeşi Furkan Bozbıyık ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Yunus Sezer, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkalesporlu futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıkkale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektilerYoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
Ataşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildiAtaşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.