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Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 3 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 3 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit düştü. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ardından şehitlerden Kargın'ın cenazesi, dün akşam helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, bugün saat 01.00'de Dalaman Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla, Dalaman Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı. Şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55), annesi Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın (20) ise gün boyu taziyeleri kabul etti. Baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, geçen pazartesi günü akşam telefonla görüştük. Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Bir an önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi. ŞEHİDİ 3 BİN KİŞİ UĞURLADI Gece hastane morgunda tutulan şehidin cenazesi, bu sabah tören için teslim alındı. Şehit Kargın'ın naaşı, helalik alınması için Dalaman ilçesinde, 15 Sokak'taki 2 katlı baba evinin önüne getirildi. Burada gözyaşını tutamayan anne Saadet Kargın'ın, "Oğlum ne olur bırakıp gitme. Benim biricik yavrum" sözleri yürekleri dağladı. Kızkardeşi Erva Kargın da annesiyle birlikte cenaze aracındaki Emre Kargın'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Kargın'ın tabutu, cenaze namazı için Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi. Camideki cenaze törenine şehidin babası Muhammet Kargın, aile fertleri, yakınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Emre Kargın'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şehit Emre Kargın, Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi Cumabeleni Sokak'taki Ceştepe Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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