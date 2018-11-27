HABER

Şehit Üsteğmen Yurtsever, son yolculuğuna uğurlandı (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sancaktepe'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA)- İSTANBUL Sancaktepe'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi ilk olarak Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki baba ocağına getirildi. Şehidin acılı ailesi, tabutun başında gözyaşı dökerken, eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Baba ocağında helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. 1,5 yıllık evli olan ve İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) başta olmak üzere Bursalılar gözyaşı döktü. Burada askeri tören düzenlenirken, devre arkaadaşı pilotlar tabutun başında nöbet tuttu. Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Merkez Garnizon Komutani Kıvanç Kerpiççi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. MÜFTÜ NAMAZI YENİDEN KILDIRDI Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İzani Turan, namaz bitip tabut askerler tarafından omuzlara alındığı sırada, namazı eksik kıldırdığını söyledi. Askerler tabutu yeniden musalla taşına koyduktan sonra Müftü Turan cenaze namazını yeniden kıldırdı. Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar
Mehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacakMehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.