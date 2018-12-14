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Şehit Üsteğmen'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürüldü.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürüldü.

Terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında Afrin'de görev yapan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, dün açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit Kalo'nun cenazesi dün gece Hatay'a getirildi. Bu sabah Hatay Devlet Hastanesi'nden alınan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürülmek üzere Hatay Havalimanı'na götürüldü.

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