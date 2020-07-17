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Şehit Üstüner ile Şehit Bilgin ilkokul arkadaşı çıktı: Bunlar tesadüf değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner'in (27), 4 yıl önce Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Mahmut Bilgin'in ilkokulda sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bilgin'in babası Yusuf Bilgin, "Samet evladımız da Mahmut'un Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda sınıf arkadaşıydı. Şimdi Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil." dedi.

Şehit Üstüner ile Şehit Bilgin ilkokul arkadaşı çıktı: Bunlar tesadüf değil

İnsanlı keşif uçağının Van'da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcıların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan 3 Özel Hareket polisinden Mahmut Bilgin ile sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şehitler Üstüner ve Bilgin'in, yıllar önce Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda aynı sınıfta eğitim gördüğü ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

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'BUNLAR TESADÜF DEĞİL'

4 yıl önce şehit olan Mahmut Bilgin'in babası emekli polis Yusuf Bilgin (48), oğlunun sınıf arkadaşının Van'daki uçak kazasında şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun, şehit arkadaşı ile yıllar önce sınıfta çektirdikleri fotoğrafları albümden çıkaran Yusuf Bilgin, gözyaşlarını tutamadı. Baba Yusuf Bilgin, oğlunun Şırnak'ta 16 Ocak 2016 tarihinde 2 arkadaşıyla şehit olduğunu belirterek, "Samet evladımız da Mahmut'un Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda sınıf arkadaşıydı. Şimdi Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil. Mahmut ile birlikte 3 özel harekatçı şehit olmuştu. Onların da 3'ü yan yana fotoğrafları vardı. Bunlar tesadüf değil. Samet de okuldan arkadaşıydı oğlumun. Her geldiğinde bizi ziyaret ediyordu. Akşam taziye evine giderken 'acaba mezarını nerede kazacaklar' diye düşündüm. Eşim de 'inşallah Mahmut'un yanına kazarlar' diye söyledi. Bugün öğrendik, Mahmut'un yanına defnedilecek. Takdiri ilahi" diye konuştu.

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ARKADAŞININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Samet Üstüner, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardında Beypazarı ilçesinde sınıf arkadaşı şehit Mahmut Bilgin'in mezarının yanında toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

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