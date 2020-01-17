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  4. Şehit uzman çavuş Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Ulukent köyündeki jandarma karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, geçirdiği kalp krizi üzerine kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Ulukent köyündeki jandarma karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, geçirdiği kalp krizi üzerine kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Ağrı’da düzenlenen törenin ardından Ankara’ya getirilen şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, şehidin babası Ümit, annesi Seringül, eşi Asuman ve 4 yaşındaki oğlu Doruk ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Seringül ve eşi Asuman Toptaş gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi cuma namızını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabası ile Cebeci Mezarlığı’na götürüldü. Yerde sürdüğü oyuncak arabasıyla cenaze aracını takip eden şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk ise babasının arkasından el salladı. Şehit Toptaş’ın cenazesi, Cebeci Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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