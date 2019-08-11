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Şehit uzman çavuş, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta, operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un (26) cenazesi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Özkan ARSLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ŞIRNAK’ta, operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un (26) cenazesi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt, dün Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında 25-30 metrelik uçurumdan düşerek ağır yaralanması ardından, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Hakan Altunyurt için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

OĞLUNU SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ

Şehidin annesi Necibe Altunyurt, cenaze namazı öncesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Görevlilerce tabutun yanından götürülmek istenen anne, "Ne olur açın son bir kez göreyim" diyerek ağladı. Şehidin ağabeyi ve diğer yakınları da tabut başında gözyaşı döktü. Tören sırasında da Necibe ve Zekeriya Altunyurt çifti ile kızları Özlem Bulut, el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu.

'KURBANIN KAPIDA'

Şehit Hakan Altunyurt'un cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin kız kardeşi Özlem Bulut, "Kardeşim kurbanın kapıda kaldı. Sen görevini yaptın" dedi. Zekeriya Altunyurt ise "Ben de askerliğimi Şırnak'da yaptım; yarın çağırsınlar yine giderim" diyerek ağladı. Aile, top arabasının geçişi sırasında da şehidi asker selamıyla uğurladı. Şehidin cenazesi Sincan Çimşit Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze töreni
-Şehidin yakınlarının tabut başında ağlaması
-Cenaze namazı
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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