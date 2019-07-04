Şehit Uzman Çavuş Baran, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de defnedildi.

Şehit Baran (25) için Nur Camisi'nde tören düzenlendi. Baba Fuat Baran ve şehidin ailesi burada taziyeleri kabul etti. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Hasan Baran, "Kardeşimin yüzüne nur inmiş, sana söz veriyorum. Düşmanlarımızı sevindirmeyeceğim." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Baran'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatılmış, teröristlerle sağlanan temasta iki asker yaralanmıştı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran kurtarılamamıştı.