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Şehit Uzman Çavuş Barış, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

  Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, Arapça ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, Arapça ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Mardin’in Ömerli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından Tavuklu Mahallesi mevkisinde menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın naaşı Ömerli Devlet Hastanesinden alınarak Salih Köyüne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne getirilen şehit askerin cenaze aracına çıkan 7 aylık hamile eşi Fatma Acar’ın, "İki ay kalmıştı, iki ay sonra kızını kucağına alacaktın. Sana bunu yapanları Rabbim perişan etsin" sözleri yakınlarını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Şehit Mehmet Sait Barış için önce köy meydanında bir cenaze töreni düzenlendi. Burada şehidin annesi Derya Acar ve eşi Fatma Acar tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Törenden sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına getirilerek helallik istendi. Şehit cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından törenle toprağa verildi.
Şehit toprağa verilirken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamazken Arapça ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Toplanan kalabalık sık sık terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Defin işlemlerin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar’a teslim etti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın uğurlama törenine, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü
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-Köyden görüntü
-Evlerine Türk bayrağının asılması
-Cenazenin köye getirilmesi
-Eşinin tabuta sarılması
-Töreden ve duadan görüntü
-Mezarlıktan görüntü
-Gözyaşı ve ağıtlar

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ / MARDİN,(DHA)

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