Şehit Uzman Çavuş Dökmeci, son yolculuğuna uğurlandı

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

​Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu Aytuğ (8) ve yeğeni Berat Dökmeci (8) de ön safta yer aldı. Aytuğ Dökmeci, cenazede babasının kepini taktı.

Cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına kondu. Top arabasının geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gözyaşlarını tutamayan şehidin yeğeni Berat Dökmeci’yi başını okşayarak teselli etti. Şehidin annesi Ayfer, 4 yıl önce boşandığı Semiha Ataman ve oğlu Aytuğ Dökmeci, Serkan Dökmeci'nin cenazenin arkasından ağlayarak el salladı. Semiha Ataman'ın da boşandığı şehit Dökmeci'nin kepini taktığı görüldü.

Şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin cenazesi Cebesi Askeri Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.