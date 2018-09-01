HABER

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci, son yolculuğuna uğurlandı (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu Aytuğ (8) ve yeğeni Berat Dökmeci (8) de ön safta yer aldı. Aytuğ Dökmeci, cenazede babasının kepini taktı.
Cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına kondu. Top arabasının geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gözyaşlarını tutamayan şehidin yeğeni Berat Dökmeci'yi başını okşayarak teselli etti. Şehidin annesi Ayfer, 4 yıl önce boşandığı Semiha Ataman ve oğlu Aytuğ Dökmeci, Serkan Dökmeci'nin cenazenin arkasından ağlayarak el salladı. Semiha Ataman'ın da boşandığı şehit Dökmeci'nin kepini taktığı görüldü.
Şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin cenazesi Cebesi Askeri Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Coğrafi işaretli Ardahan balı için festivalCoğrafi işaretli Ardahan balı için festival
Rehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptıRehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.