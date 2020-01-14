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  4. Şehit Uzman Çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

 IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay (27), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay (27), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit Günay'ın cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Dereköy'e getirildi. Şehidin evinin önünde helallik alınması sırasında anne Zümriye, baba Tezcan Günay, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Anne Günay, "Böyle mi gelecektin, ben seni böyle mi görecektim yavrum? Gitme oğlum, bırakma beni" diyerek, ağladı. Şehit anne ve babası oğullarının son yolculuğuna uğurlamak için mezarlığa giderken, yakınları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle yürüdükleri görüldü.
Cenazeye Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Kalabalık nedeniyle şehidin cenaze namazı köy camisi yerine mezarlıkta kılındı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Bayram Günay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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