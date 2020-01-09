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  4. Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık için memleketi Gazinatep'te cenaze töreni düzenlendi. Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve 'Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak.' dedi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirilen şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, yaklaşık 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi. Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.

Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanık'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Kaynak: AA

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