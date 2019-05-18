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Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kalpaklıkaya’nın Ankara’daki evinde matem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 04:22 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara İlçesindeki Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Eyüp Kalpaklıkaya’nın şehit haberi Ankara’daki ailesinin evine ulaştı.Trabzon’un Çaykara İlçesindeki Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Kalpaklıkaya’nın şehit haberi Ankara’nın Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine ulaştı.

Trabzon’un Çaykara İlçesindeki Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Eyüp Kalpaklıkaya’nın şehit haberi Ankara’daki ailesinin evine ulaştı.
Trabzon’un Çaykara İlçesindeki Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Kalpaklıkaya’nın şehit haberi Ankara’nın Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine ulaştı. Şehit Kalpaklıkaya’nın Ankara’daki evinde bulunan eşi Seyhan Kalpaklıkaya ve çocukları haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesi, sağlık ekipleri ve çevredeki yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Cenazesi Çorum’daki babaevine giden Uzman Çavuş Eyüp Kalpaklıkaya’nın Ankara’da bulunan eşi ve çocukları da sağlık ekipleri eşliğinde Çorum Kargı ilçesi Dereboyu köyüne doğru yola çıktı. Şehidin naaşı yarın Dereboyu köyünde toprağa verilecek.
Öte yandan, şehidin Ankara’daki evinin önünde bulunan bir köpeğin de gönderilmek istenmesine rağmen gitmek istememesi ve çevrede olan bitenleri izleyip şehidin evinden ayrılmaması da kameralara yansıdı. Köpeğin davranışları görenleri şaşırttı.

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