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Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi - Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen 24 yaşındaki Gökçü'nün naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Fadime, kardeşleri Utku ve Ufuk Gökçü ile yakınları ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Mithat Gökçü ise hastalığı nedeniyle törende yer alamadı.

Şehidin annesi Fadime Gökçü, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına giderek "Allah belanızı versin. Benim çocuğumdan daha kötü olun." diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Gökçü'nün naaşı, merkez Sarıçam ilçesindeki Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin, yaklaşık iki yıl önce göreve başladığı belirtildi.

Şırnak'ta, 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Gökçü, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

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adana soner gökçü şehit

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