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Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK'ta, arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Şehit Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, bugün öğlende memleketi Adana'da Sabancı Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende şehit Gökçü'nün ağabeyleri Utku ile Ufuk Gökçü güçlükle ayakta durabildi. Ufuk Gökçü, kardeşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Annesi Fadime Gökçü'yü ise Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı teselli etti. Şehit Gökçü'nün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omzunda önce top arabasına, ardından da cenaze aracına kondu. Şehit Gökçü'nün cenazesi, Sarıçam ilçesi Avcılar köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

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