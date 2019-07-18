HABER

Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK'ta, arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Şehit Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, bugün öğlende memleketi Adana'da Sabancı Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit Gökçü'nün ağabeyleri Utku ile Ufuk Gökçü güçlükle ayakta durabildi. Ufuk Gökçü, kardeşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Annesi Fadime Gökçü'yü ise Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı teselli etti. Şehit Gökçü'nün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omzunda önce top arabasına, ardından da cenaze aracına kondu. Şehit Gökçü'nün cenazesi, Sarıçam ilçesi Avcılar köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildiErbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - YenidenDüzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.