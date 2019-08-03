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Şehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın (25) cenazesi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a gönderildi.

Şehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı

Erkan BAY-Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın (25) cenazesi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a gönderildi. Törene, 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehidin eşi Nursen Kıratlı ve aynı saldırıda yaralanan 2 silah arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı.
Nusaybin ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesindeki Bagok Dağı'nda yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için uğurlama töreni düzenlendi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Mustafa Yaman, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin eşi Nursel Kıratlı, 50 günlük bebeği Elçin ile silah arkadaşları katıldı.
Tören, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kırat için saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Törende 50 günlük bebeğiyle şehit eşini uğurlayan Nursel Kıratlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kıratlı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı duanın ardından, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesine uğurlandı.

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Şehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandıŞehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandıŞehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandıŞehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı

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