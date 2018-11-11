Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi, bugün Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Konya'ya, oradan da karayoluyla baba ocağı Ereğli'nin Belkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından mahalle meydanına götürüldü. Buradaki törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, ''Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye gözyaşı döktü.

'DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI'

Anne Rukiye Daş, kardeşleri ve yakınları şehit Daş'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. 2019 yılı Haziran ayında düğün hazırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl da nişanlısının tabutuna sarılarak, ''İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye ağladı.

Askeri ve dini törenin ardından Şehit Daş'ın cenazesi gözyaşları içinde mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLARA KATILMIŞ

Daha önce çiftçilik yapan vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Halil Daş'ın Suriye'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekatlarında da görev aldığı belirtildi. Babası Mahmut Daş'ın ise 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

