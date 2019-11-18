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Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

BİLECİK'te uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya (25), memleketi Mersin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- BİLECİK'te uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya (25), memleketi Mersin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar Gümüş yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.
ANNEANNESİ ASKER SELAMI VERDİ
Şehit Kaya'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Mersin'deki Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Ümmü Kaya, babası Tekin Kaya, kız kardeşi Buket Kaya, erkek kardeşi Tolga Kaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Merkez Şehir Mezarlığı'na defnedilmek üzere top arabasının üzerinde götürülürken, ismi Safiye olduğu öğrenilen anneannesi, asker selamı verdi. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Tolga Kaya, şehit ağabeyinin fotoğrafını gözyaşları arasında taşıdı.
1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyü nüfusuna kayıtlı olduğu fakat ailesiyle birlikte uzun yıllardan beri Mersin’de ikamet ettiği ve 1 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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