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Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’yı (27), memleketinde binlerce kişi son yolcuğuna uğurlandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’yı (27), memleketinde binlerce kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehit Kıratlı’nın yaklaşık 50 gün önce dünyaya gelen bebeği Elçin de sağlık personelinin kucağında törene katıldı.
Dün Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek Bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmış, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı helikopterle memleketi Elazığ’ın Kovancılar ilçesine getirildi. İlçede baba evine götürülen şehidin naaşı helalliğin alınmasından sonra Merkez Meydan Camisi’ne getirildi. Şehidin öz geçmişinin okumasının ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak dua edildi. Meslektaşlarınca omuzlara alınan şehidin naaşı bir süre sonra cenaze aracına kondu.
Şehidi yolcu eden binlerce vatandaş, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK’ sloganları atıp tekbir getirdi. Şehit Kıratlı, Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.
Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, ilçe protokolü, şehit babası Hasan Kıratlı, yakınları, emniyet personeli, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.
Hasan ve Ayşe Kıratlı çiftinin tek çocukları olan Şehit Muhammet Ata’nın Nursel Kıratlı ile evli olduğu ve 50 günlük Elçin adında kız çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin minik kızı Elçin de babasının cenaze törenine sağlıkçıların kucağında katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı
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