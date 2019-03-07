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Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan kavgada bıçakla şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde defnedildi

MANİSA (AA) - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kula ilçesindeki baba evine getirilen Hüseyin Çetin Kuşdili'nin (28) naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Süleyman Şah Camisi'nin avlusuna götürüldü.

Cenaze törenine şehidin annesi Şengül, babası Süleyman, kardeşleri Ahmet ve Havva Kuşdili ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Deniz, AK Parti milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.

Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Manisa Valisi Deniz, baba Süleyman Kuşdili'ni teskin etmeye çalıştı.

Anne Şengül Kuşdili, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Oğlum benim, sen bu yaşta ölmeyi hak etmedin. Ben ne yaparım sensiz." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba Süleyman Kuşdili ile askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Kula İlçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün, şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili arasında tartışma yaşanmış, bıçakla yaralanan Kuşdili kaldırıldığı hastenede şehit olmuştu.

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Ardahan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Kula Şehit Cenazesi

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