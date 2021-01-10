Şehit uzman çavuş Malatya’da toprağa verildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketi Malatya’da defnedildi.

Diyarbakır’daki törenin ardından karayolu ile Malatya’ya getirilen şehit Mehmet Çelik (24) için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, askeri ve sivil erkanın yanı sıra vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Cenaze namazında şehidin 1, 5 yıl önce evlendiği Ebru Çelik ile annesi Aynur ve babası Latif Çelik güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler ile birlikte Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi.

9 Ocak’ta Diyarbakır’ın Lice kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

