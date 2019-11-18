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Şehit uzman çavuş Mert Kaya memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bilecik’te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya’nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin’e gönderildi.Olay dün gece Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkinde meydana geldi.

Bilecik’te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya’nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin’e gönderildi.
Olay dün gece Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkinde meydana geldi. Uygulama için yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarptı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mert Kaya ağır yaralanırken, Uzman Çavuş Selim Kayın ise hafif yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Gümüşhane doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek şehit olmuştu.

Havaalanında tören düzenlendi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mert Kaya için Bursa Yenişehir Havalimanında tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Vali Bilal Şentürk, şehit Mert’in ailesi, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile askeri erkan katıldı. Şehit jandarma uzman çavuş Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla memleketi Mersin’e uğurlandı. Vali Şentürk, şehit jandarma uzman çavuş Mert’in ailesine başsağlığında bulundu. Mersin doğumlu 25 yaşındaki şehit uzman çavuş Kaya’nın cenazesi Mersin merkez Yenişehir ilçesi Muğdat camisinde kılınacak cenaze namazının ardından merkez Toroslar ilçesi Akbelen mezarlığı şehitliğinde toprağa verilecek.

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