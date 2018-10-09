HABER

Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:16 | Son Güncelleme

 BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandı

Devrim DERİN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA) - BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dinçer'in cenazesi, ilk olarak doğup, büyüdüğü Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada dua yapılıp, helallik istenmesinin ardından şehit Dinçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına getirildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer için Bademli Mezarlığı karşısındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Arife, babası Tezcan ve kardeşi Oktay Dinçer ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende, şehidin annesi ile babası oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı dökerken, kardeşi ise yanlarından ayrılmadı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğa uğurlandı

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Mahkûm yakınlarından adliye önünde af çağrısıMahkûm yakınlarından adliye önünde af çağrısı
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ı, Amasya'da 5 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ı, Amasya'da 5 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suç makinesi kadınlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Suç makinesi kadınlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.