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Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda şehit olan uzman çavuş Muhammed Önek, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep’e uğurlandı.Derik Çataltepe kırsalında şehit olan uzman çavuş Muhammed Önek için, Kızıltepe Komando Taburu İlker Dözova Kışlasında tören düzenlendi.

Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

Mardin’in Derik ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda şehit olan uzman çavuş Muhammed Önek, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep’e uğurlandı.
Derik Çataltepe kırsalında şehit olan uzman çavuş Muhammed Önek için, Kızıltepe Komando Taburu İlker Dözova Kışlasında tören düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, şehidin annesi, babası, eşi, 1 buçuk yaşındaki oğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Önek’in Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına askerlerin omuzunda getirildi. Şehidin naaşının katafalka konulması ile başlayan törende saygı duruşunun ardından Şehit Önek’in öz geçmişi okundu. Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek dua okudu. Duaların okunmasının ardından şehidin naaşı, komandolar tarafından tekbirler eşliğinde askeri helikoptere taşındı.
Törenin ardından şehit uzman çavuş Muhammed Önek’in naaşı, Gaziantep’teki baba ocağına gönderildi.

Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuş Önek’in naaşı memleketine uğurlandı

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