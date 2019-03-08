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Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan’ın cenazesi, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’ne getirilerek helallik alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan’ın cenazesi, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’ne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Özkan için Seyhan ilçesindeki Yalmanlı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özkan’ın eşi Dilan Aydemir Özkan, 3 yaşındaki oğlu Muhammed Emir Özkan, babası Mehmet Özkan, annesi Selma Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yakınları katıldı. Özkan’ın annesi Selma Özkan, başında oğlunun kepi ve elinde oğlunun fotoğraflarıyla göz yaşı döküp ağıtlar yaktı. Özkan’ın eşi Dilan da "Beni nasıl bırakıp gittin" diye göz yaşı döktü. Şehidin oğlu Muhammed Emir de babasının fotoğrafına bakıp ağladı.
Acılı aileyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu teselli etti. Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)

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