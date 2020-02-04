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Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay'da yapılan tören sonrası cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilen 2 yıllık Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, için öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehit babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı.

'KALK SANA YAKIŞMIYOR BURASI'

Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı.

Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi.

Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, “Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan Özler'in cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Uğur Özler ile anne Canan Abo Özler, şehidin tabutuna kapandı. Canan Abo, "Gururum, oğlum benim" diye gözyaşı döktü.

ŞEHİT ÖZLER, ASRİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ****

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

(DHA)

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