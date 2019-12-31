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  4. Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:43 | Son Güncelleme

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'a uğurlandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, törenle memleketi Erzurum'a gönderildi.

Şehit Kaya'nın (27) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak askeri uçağa konuldu ve memleketi Erzurum'a uğurlandı. Şehidin ailesi de askeri uçakla Erzurum'a gitti.

Tören sırasında şehidin annesi Güllü, babası Abdurrahman ve kız kardeşi Ayşe Kaya ile babaannesi metanet gösterdi.

Uğurlama törenine, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

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