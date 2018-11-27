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Şehit uzman çavuş, son yolcuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/GÜROYMAK (Bitlis), (DHA)- İSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin biri 40 günlük, 3 çocuğu olduğu öğrenildi. İstanbul Sancaktepe'de dün UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evli ve 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi, uçakla önce Muş'a, oradan da helikopterle memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi. Şehit Şahin Aslan için ilçedeki spor salonunda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tugay Komutanı Tuğgeneral Taner Atay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI Törenin yapıldığı salona gelen şehidin annesi Sakine Aslan, tek erkek evladı için Kürtçe ağıtlar yaktı. Gözyaşı döken şehidin annesiyle emekli güvenlik korucusu babası Adem Aslan, kız kardeşleri Leyla, Şükran, Ceylan, Güldünya Aslan ve eşi Zeynep Aslan'ı askerler teselli etmeye çalıştı. Şehidin ablası Ceylan Aslan törene askeri parka ile katıldı. Şehidin cenazesi salona getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından okunan duanın ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde defnedildi. Şehidin Umut, Edanur ve 40 günlük Ebral adında 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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