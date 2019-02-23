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Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ankara’da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında 2 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın cenazesi memleketi Tokat’ta defnedildi.Ankara’nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han’ın (27) naaşı havayoluyla Ankara’dan Tokat’a getirildi.

Ankara’da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında 2 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın cenazesi memleketi Tokat’ta defnedildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han’ın (27) naaşı havayoluyla Ankara’dan Tokat’a getirildi. Şehidin cenazesi havalimanından alındıktan sonra helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. Şehidin babası Osman ile annesi Emine, kardeşleri Mukkader, Mustafa Han gözyaşlarını tutamadı. Şehit babasının, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı dökmesi cenazeye katılanları duygulandırdı. Şehidin eşi Aysun Han da Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehidin 5 yaşındaki kızı Aysima’da yakınlarının kucağında babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı.

"Canım şehidim"
Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Şehit eşinin tabutuna sarılan Aysun Han "Canım şehidim, bırakıp gittin bizi" diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında baba Osman Han ile şehidin kardeşleri metanetini korumaya çalıştı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zile Şehitliğinde toprağa verildi.
Cenazeye Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, Sivas 5. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul, Tokat Garnizon Komutanı Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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