HABER

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Hacıobası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı.

Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Gardaşım, bayramın mübarek olsun." diye seslendi.

Şehit Uzman Çavuş Altunyurt'un naaşı, daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Hükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim ettiHükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim etti
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.