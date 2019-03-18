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Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

 IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/KÜRTÜN (Gümüşhane),(DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel için Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mehmet Temel ve yakınlarının yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehidin babası Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Tabuta sarılan şehidin kardeşi Şaban Temel, "Seninle en son gece yarısı konuşmuştuk, bana operasyona gideceğim demiştin, neredesin Taşkınım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı şehit kardeşine sarılan bir polis memuru, "Senin ağabeyin bir kahramandır, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Ablası Mürvet Temel de şehit kardeşinin fotoğrafını öpüp, havaya kaldırarak, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna dokunan Mehmet Temel ise güçlükle ayakta durabildi.
Küçük yaşlarda annesi vefat eden Uzman Çavuş Taşkın Temel, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü köyüne götürülerek buradaki aile kabristanlığına defnedildi.

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Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi

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