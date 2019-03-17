HABER

Şehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandı

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla saat 17.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Cemile ve babası Mehmet Temel, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı.
Tören mangası tarafından uçaktan indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Aracın havalimanından ayrılacağı sırada şehidin kardeşi Şaban Temel, "Kardeşim nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine götürülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Temel'in naaşı Gümüşhane'ye uğurlandı

PARTNER O ülkede bikini giymek yasaklandı! O ülkede bikini giymek yasaklandı!
Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon’a getirildiGümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon’a getirildi
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (3)Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.