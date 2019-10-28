Şehit Uzman Çavuş Türkel, son yolculuğuna uğurlandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'deki Resulayn ilçesinin doğusundaki Ebu Raseyn köyünde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi dün havayoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar olan şehit Erdoğan Türkel için Yakapınar Mahallesi’ndeki Yakapınar Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Bülent, annesi Hayriye, lise öğrencisi kız kardeşi Eda Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KIZ KARDEŞİ TABUTUNA SARILMAK İSTEDİ

Araçla tören alanına getirilen şehidin tabutuna kız kardeşi Eda Türkel ağıtlar yakarak sarılmak istedi. Acılı kardeşi akrabaları teselli etti. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

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