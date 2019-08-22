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Şehit Uzman Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi - Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar'a sarılıp, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın naaşı daha sonra götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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