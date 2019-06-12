HABER

Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’deki baba ocağına ateş düştü.Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında dün akşam saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), bölgeye sevk edilen helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Şehit Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’deki baba ocağına ateş düştü.
Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında dün akşam saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), bölgeye sevk edilen helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin babası Mustafa Üçkan, "İki ay önce şehit arkadaşının yatağını paylaştı” dedi.
Şehidin ağabeyi Oğuz Üçkan da bir gün önce kardeşiyle mesajlaştığını ve arazide yemek yediğini söylediğini ifade etti.
Yeniköy Muhtarı Mehmet Ümit, şehidin köy halkı tarafından çok sevilen bir genç olduğunu ifade etti.
Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy’de toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü

Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü

Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba ocağına ateş düştü

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu oldukTerlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.