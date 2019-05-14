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Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, törenin ardından memleketi Ordu'ya uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.
Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Dağlıca Alandüzü bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olan Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehit eşi Nurdan Demirci ile bazı yakınları katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehit eşi Demirci'yi Hakkari Valisi Akbıyık ve Kolordu Komutanı Tümgeneral İlbaş teselli etmeye çalıştı.
'NE OLUR BİZİ BIRAKIP GİTME'
Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin özgeçmişi okundu, sonra da dua edildi. Askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helikoptere götürülmeden önce eşi Nurdan Demirci gelerek tabuta sarıldı. Gözyaşlarına boğulan şehit eşi, "Ne olur bizi bırakıp gitme. Ben sensiz ne yaparım" dedi.
Şehit eşinin yanına gelen Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral İlbaş, aynı helikoptere bineceklerini söyleyerek şehit eşine helikoptere kadar eşlik etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tekbirler getirilerek helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de törenŞehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de törenŞehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de törenŞehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören

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