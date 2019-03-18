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Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın (25) cenazesi, memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Gümüşhaneli arkadaşı Taşkın Temel ile birlikte şehit düşen Yaşar Çakır’ın naaşı, cenaze aracı ile baba evine getirildi ve burada helallik alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın (25) cenazesi, memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Gümüşhaneli arkadaşı Taşkın Temel ile birlikte şehit düşen Yaşar Çakır’ın naaşı, cenaze aracı ile baba evine getirildi ve burada helallik alındı. Çakır’ın naaşı daha sonra Çayırbaşı Köyü Camii’ne getirildi. Burada şehidin anne ve babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Hediye Çakır, evladının fotoğrafını öperek, "Benim kahraman evladım. Seninle gurur duyuyorum. Benim cennet kokulu evladım. Beni de yanına al" dedi. Camide helallik alınmasının ardından cenaze namazına geçildi.
Cenaze törenine; şehit Yaşar Çakır’ın babası Kadir Çakır, annesi Hediye Çakır ve ağabeyleri Uğur ve Aziz Çakır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, askeri ve mülki erkân ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çakır’ın tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde mezarlığa getirildi. Çakır, daha sonra dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada, törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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