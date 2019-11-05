HABER

Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın kızı Asel, birinci yaş gününde ailesi tarafından babasının kabrine götürüldü - Şehit eşi Gülhan Sarıcan: - "Allah bu teröristlerin ve bunlara destek verenlerin belasını versin. Eşim benden en son kızının videosunu istemişti. Doğum gününde gelince kendisiyle vakit geçirecekti"

BURAK MİLLİ - Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesi, kızları Asel'in birinci yaş gününe hüzünlü girdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanan bir çocuk babası Şehit İsmail Sarıcan'ın babası Bağatur, annesi Ummuhanı ve eşi Gülhan Sarıcan ile akrabaları, bugün birinci yaş günü olan minik Asel'i de yanlarına alarak şehidin kabrini ziyaret etti.

Burada bir süre her şeyden habersiz şehidin mezarındaki çiçeklerle oynayan Asel, babaannesi tarafından başına takılan babasının mavi asker beresi ile kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Daha sonra aile bireyleri, şehit için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Eşinden son isteği kızının videosu olmuş

Gülhan Sarıcan, AA muhabirine, acılarının çok taze olduğunu, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Bugün kızının birinci yaş günü olduğunu belirten Sarıcan, "Allah bu teröristlerin ve bunlara destek verenlerin belasını versin. Eşim benden en son kızının videosunu istemişti. Doğum gününde gelince kendisiyle vakit geçirecekti. Başka bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Şehidin annesi Ummuhanı Sarıcan da teröre destek verenlere tepki göstererek, "Allah askerlerimizi korusun. Oğlumla telefonla akşamları uygun olduğu zamanlar konuşurduk. Ben onun sesini duymadan yatağa girmezdim ama en son duyamadım." diye konuştu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Hırsız rahatlığıyla pes dedirtti, hem çaldı hem zorla uzaklaştırıldıHırsız rahatlığıyla pes dedirtti, hem çaldı hem zorla uzaklaştırıldı
Öğrenciler can dostları ziyaret ettiÖğrenciler can dostları ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asel Sarıcan doğum günü hüzünlü doğum günü İsmail Sarıcan şehit şehit kızı

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.