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Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonları sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün naaşı memleketi Kütahya’ ya gönderildi.Bingöl’de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29), Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyona intikal sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit oldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonları sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün naaşı memleketi Kütahya’ ya gönderildi.
Bingöl’de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29), Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyona intikal sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit oldu. Şehit Öztürk’ün naaşı, Tunceli’den Elazığ’a Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi. Hastane morgundan alınan Şehidin naaşı, memleketine gönderilmek üzere Elazığ Havalimanına götürüldü. Burada cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı katafalka getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve Öztürk’ün öz geçmişi okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua ettti. Daha sonra katafalktan askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa konularak memleketi Kütahya’ya gönderildi.
Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş,diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuşun naaşı memleketine uğurlandı
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