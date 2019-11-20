HABER

Şehit Uzman Mert Kaya geçen sene bu notu bırakmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bilecik’te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yiyerek küçük not ile birlikte bir miktarda para bırakmıştı.Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkiinde yapacakları uygulama öncesi yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G., idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarpmıştı.

Bilecik’te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yiyerek küçük not ile birlikte bir miktarda para bırakmıştı.
Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkiinde yapacakları uygulama öncesi yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G., idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarpmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mert Kaya şehit olmuş ve ailesinin yaşadığı Mersin’de toprağa verilmişti.
Çok duygulanmıştı
Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya geçen yıl mayıs ayında devriye esnasında Bilecik merkez Deresakarı köyünden Erenköy-Kuyubaşı köyü yolu üzerindeki bir bahçede erik ve kiraz yiyerek, "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktarda para bıraktık" diye bir not bırakmıştı. Bahçe sahibi Engin Yağcı, bir erik ağacı üzerinde sallanan bir yazı görerek, o zaman İHA muhabirine verdiği röportajda, "Geçen kiraz toplamaya geldiğimde erik ağacında bu kâğıdı buldum. Dikkatimi çektiği içinde 10 lira 50 kuruş para vardı. İçinde bir not bulduk. Üzerinde telefon numarası vardı. Arkadaşı aradım. Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini, erik yiyebileceklerini, para koymalarına gerek kalmadığını, para bırakmamalarını, bıraksalar da kabul etmeyeceğimi söyledim. O da ’Allah razı olsun’ dedi ve teşekkür ederek ’Bundan sonra geçerken ağabey yeriz, Allah razı olsun’ dedi" diye konuşmuştu.

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
300 bin KOBİ, çalışan ve ailelerinin sağlığı sigortalanacak300 bin KOBİ, çalışan ve ailelerinin sağlığı sigortalanacak
Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyorMeteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türkiye'nin konuştuğu Güleda Cankel cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntı!

Güleda Cankel cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntı!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.