Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- MARDİN’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın (25) Çorum’daki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehit Muhammet Çoban, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti.
Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki Özmercan apartmanına gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ablası İlknur Çalış’a verdi. Şehit Muhammat Çoban'ın babası ile annesinin ayrılması nedeniyle 12 yaşından beri ablası ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehidin ablasının yaşadığı binanın önüne Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Şehit Muhammet Çoban'ın 20 gün önce Sanem Çoban ile evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.
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