HABER

Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

MARDİN’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın (25) Çorum’daki yakınlarına acı haber ulaştı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- MARDİN’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın (25) Çorum’daki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehit Muhammet Çoban, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti. Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki Özmercan apartmanına gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ablası İlknur Çalış’a verdi. Şehit Muhammat Çoban'ın babası ile annesinin ayrılması nedeniyle 12 yaşından beri ablası ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehidin ablasının yaşadığı binanın önüne Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Şehit Muhammet Çoban'ın 20 gün önce Sanem Çoban ile evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

PARTNER'Aşkı kapalı yaşarım''Aşkı kapalı yaşarım'
Kayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirimeKayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirime
Bedelli asker, kalp krizinden öldüBedelli asker, kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.